21. Devlet Türk Sanatları Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki toplam para ödülü 493 bin lira olan yarışmanın teması Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından "Gelenekten Geleceğe" olarak belirlendi.

Köklü kültür mirasının en zarif çizgilerle geleceğe aktarılmasını sağlayan yarışma kapsamında, Hüsn-i Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalemişi ve kat'ı kategorilerinde eserler değerlendirildi.

Her biri alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 eser için yirmişer bin lira para ödülü ve başarı belgesi, mansiyon alan 18 eser için beşer bin lira para ödülü ve katılım belgesi, sergileme ödülü alan eser sahiplerine de ayrı ayrı bin lira para ödülü ve katılım belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, tezhipte Şüheda Çoban, Saliha Doğan ve Zeynep Ilgü, minyatürde Deniz Güralp, Selahattin Görkem Çağrı Dizdar ve Sultan Öztürk, çinide Nezire Güleş, Ülker Yıldız ve Tülay Altay, ebruda Metin Yılmaz, Rümeysa Nur Kaya ve Taha Eser, kalemişinde Abdullah Oğuzhanoğlu, Fatma Soytürk ve Melek Yıldırım, kat'ı sanatında Filiz Şenol, Melek Burak ve Saliha Beyza Umurca başarı ödüllerinin sahibi oldu.

Gençlerin, gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmesi için teşviki amaçlandığı yarışma sonucunda belirlenen 79 eserden oluşan serginin ödül töreni ve sergi açılışı ilerleyen tarihlerde "http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr" adresinden duyurulacak.