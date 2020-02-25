21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Politika 21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi

6 saat önce

Vefat eden 21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi.

21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi, System.String[]

Vefat eden 21. Dönem Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de tören düzenlendi.


Keleş için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Musavat Dervişoğlu, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende, Keleş'in özgeçmişinin okunmasın ardından dua edildi.


Keleş'in cenazesi Çankırı'ya götürülecek, Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Çankırı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Milletvekili, Çankırı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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