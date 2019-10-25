21. Dünya Rus Medya Kongresi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
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