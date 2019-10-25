Son Dakika Haberleri: 21. Dünya Rus Medya Kongresi
Son Dakika Güncel 21. Dünya Rus Medya Kongresi

21. Dünya Rus Medya Kongresi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi

Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.

21. Dünya Rus Medya Kongresi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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