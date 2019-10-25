21. Dünya Rus Medya Kongresi (2)

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye'nin güneydoğu sınırındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak üzere yapılan Soçi mutabakatının hemen sonrasında Rus gazetecileri ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Ankara'daki bir otelde, KGK tarafından düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nin açılış programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaly Ignatenko, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz katıldı.

WARP Başkanı Ignatenko, programın açılışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kongreye ilişkin tebrik mesajını okudu. Putin, mesajında, Rus gazetecilerin ülkelerinin diğer ülkelerle olan ilişkilerinde oynadığı etkin role vurgu yaparak, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

KGK Başkanı Dim ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında, ülkemizin güneydoğu sınırının terör unsurlarından temizlenmesi için varılan Soçi mutabakatının haftasında dünyanın dört bir yanından gelen Rus gazetecileri ağırlamaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Turizm anlamında Rus pazarının önemine işaret eden Dim, kongrenin bu anlamda Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Gündüz de kongrenin toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantılarda ele alınacak konu başlıklarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.