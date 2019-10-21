Son Dakika Haberleri: 21 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 21 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

20 dakika önce

21 Ekim 2019 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

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Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kimse Bilmez

00:20 Sen Anlat Karadeniz

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Canevim

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

11:15 Dizi TV

12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Atv, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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