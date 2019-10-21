21 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
20 dakika önce
21 Ekim 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Futbolun Şehirleri
01:15 Maç Sonu
02:45 UEFA Avrupa Ligi
03:45 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
20:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya
20:45 Devre Arası
21:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya
22:00 Maç Sonu
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası! Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar