Son Dakika Haberleri: 21 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 21 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

19 dakika önce

21 Ekim 2019 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

21 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Hızlı Ve Öfkeli 7

03:00 Neler Oluyor Hayatta

03:15 İnci Küpeli Kız

03:30 Müzik Arası

04:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Ver Elini Aşk

04:45 5N 1K

05:30 Ver Elini Aşk

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:00 Akasya Durağı

08:30 Sağlıklı Pazarlar

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

15:00 Zalim İstanbul

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:45 Konuk

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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