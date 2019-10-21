21 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kutsal Damacana

00:15 Çukur

02:00 Çukur

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:30 Cumartesi Sürprizi

05:00 Pazar Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Ne Olacak Şimdi?

14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aşk Ağlatır

20:00 Çukur