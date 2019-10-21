21 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
01:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.'Tottenham - Watford'
01:30 Stadyum
03:15 Stadyum
04:45 Süper Lig Özetler
05:05 TFF 1. Lig Özetler
05:25 Spor Kitaplığı
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Spor Manşet
11:40 Süper Lig Özetler
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:20 İngiltere Premier Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
15:00 Gündem Futbol
15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu'Meızhou Hakka (Çin)
17:00 Spor Akşamı
17:25 Basketbol Süper Lig Karş.
18:15 Süper Lig Özetler
18:25 TFF 1. Lig Özetler
18:30 Basketbol Süper Lig Karş.
18:30 Spor Merkezi
19:15 Dakika Skor
20:30 Spor Ana Haber
20:45 Stadyum
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra