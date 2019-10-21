21 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Benim Adım Melek
00:15 Şampiyon
02:45 Diriliş Ertuğrul
03:25 Seksenler
04:45 Beni Böyle Sev
05:15 Ömür Dediğin
05:45 6 Mantı
06:20 Seksenler
06:55 Beni Böyle Sev
07:25 İncir Ağacı
08:35 Vuslat
09:05 Diriliş Ertuğrul
11:45 İmparatoriçe Ki
11:50 Enine Boyuna
13:00 Su Savaşları
13:00 Aileler Yarışıyor
14:05 İncir Ağacı
15:00 İncir Ağacı
16:55 Seksenler
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Elimi Bırakma
20:00 Vuslat
23:55 Elimi Bırakma
23:55 Şampiyon