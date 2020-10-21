21 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Hırsız Polis

03:00 Galip Derviş

04:10 Akasya Durağı

06:00 Hayat Şarkısı

08:15 Akasya Durağı

11:00 Annem

13:45 Asi

16:00 Hanımın Çiftliği

20:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

23:45 Galip Derviş