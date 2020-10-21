21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı

21.10.2020 06:42
21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı, System.String[]

21 Ekim 2020 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Haberler

00:30 Touring Car Racing

00:45 Bisiklet

01:00 Bisiklet

02:30 Touring Car Racing

02:30 Alp Disiplini

03:00 Touring Car Racing

03:15 Alp Disiplini

04:00 Bisiklet

06:00 Bisiklet

08:00 Tenis

09:30 Bisiklet

11:30 Bisiklet

13:25 Bisiklet

18:45 Haberler

18:50 Snooker

18:50 Bisiklet

20:30 Bisiklet

22:30 Bisiklet

21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı

Okuyucular, Eurosport, Bisiklet, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı
İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum         
00:32
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler         
23:05
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 06:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 21 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei