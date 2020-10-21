Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sen Çal Kapımı
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer ile Mutfakta
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
20:00 Sen Çal Kapımı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika