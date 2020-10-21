21 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Şeref Sözü

00:15 Arıza

02:45 Ramo

02:45 Çukur

04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa

20:00 Şeref Sözü

22:00 Şeref Sözü

22:15 Üçkağıtçı