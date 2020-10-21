Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 Ankara Keçiörengücü – R.H Bandırmaspor
02:00 Stadyum
03:40 Avrupa'dan Futbol
05:05 Akhisarspor - Menemenspor
05:10 Süper Lig Goller
05:20 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 TBMM-TV
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altınordu - Altay
18:55 Altınordu - Altay
18:55 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
23:00 Avrupa'dan Futbol
23:05 Aktüel Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika