21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU
10.00 Demir Grup Sivasspor, İspanya'ya gidecek.19.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.20.00 Temsilcimiz maçın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.14.00 Altay Bayındır basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılarda BB Erzurumspor müsabakasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPORBordo-mavili takım yapacağı çalışmayla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Giresunspor - Adanaspor16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor19.00 Altınordu - Altay19.00 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor
MİSLİ.COM 2'NCİ LİGLigde 6'ncı hafta maçları oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASIKupanın 2'nci turunda 14 karşılaşma oynanacak.
MARATON11.00 42'nci İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.
BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu21.30 Dinamo Sassari - GalatasarayULEB Avrupa Kupası D Grubu20.00 FruttiExtra Bursa - Herbalife Gran CanariaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Samsun Canik Belediye - Galatasaray14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi16.00 Beşiktaş HDI Sigorta - İzmit Belediyespor
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Spor Toto - Halkbank15.00 Altekma - İnegöl Belediyespor16.00 Sorgun Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor17.30 Tokat Belediye Plevne - Haliliye Belediyespor19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİA Grubu19.55 Salzburg - Lokomotiv Moskova22.00 Bayern Münih - Atletico MadridB Grubu19.55 Real Madrid - Shakhtar Donetsk22.00 Inter - M'gladbachC Grubu22.00 Manchester City - Porto22.00 Olympiakos - MarsilyaD Grubu22.00 Ajax - Liverpool
22.00 Midtjylland - Atalanta
- Kaynak: DHA
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