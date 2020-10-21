21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

21.10.2020 09:21
21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU10.00 Demir Grup Sivasspor, İspanya'ya gidecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU

10.00 Demir Grup Sivasspor, İspanya'ya gidecek.

19.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.20.00 Temsilcimiz maçın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.14.00 Altay Bayındır basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılarda BB Erzurumspor müsabakasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo-mavili takım yapacağı çalışmayla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Giresunspor - Adanaspor16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor19.00 Altınordu - Altay19.00 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor

MİSLİ.COM 2'NCİ LİGLigde 6'ncı hafta maçları oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASIKupanın 2'nci turunda 14 karşılaşma oynanacak.

MARATON11.00 42'nci İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu21.30 Dinamo Sassari - GalatasarayULEB Avrupa Kupası D Grubu20.00 FruttiExtra Bursa - Herbalife Gran CanariaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Samsun Canik Belediye - Galatasaray14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi16.00 Beşiktaş HDI Sigorta - İzmit Belediyespor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Spor Toto - Halkbank15.00 Altekma - İnegöl Belediyespor16.00 Sorgun Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor17.30 Tokat Belediye Plevne - Haliliye Belediyespor19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİA Grubu19.55 Salzburg - Lokomotiv Moskova22.00 Bayern Münih - Atletico MadridB Grubu19.55 Real Madrid - Shakhtar Donetsk22.00 Inter - M'gladbachC Grubu22.00 Manchester City - Porto22.00 Olympiakos - MarsilyaD Grubu22.00 Ajax - Liverpool

22.00 Midtjylland - Atalanta


Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, İspanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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