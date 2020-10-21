21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, gazetecilerin, yoğun mesai ve fedakarlıklarla mesleğini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilere görevlerinde başarı dileyen Taşar, şunları kaydetti:

"Başta Bitlis'teki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet dilerim."