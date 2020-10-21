21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, toplumsal hayatın gelişmesi, güçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlayan, görevlerini "Basın Meslek İlkelerini"ni esas alarak özveriyle yerine getiren basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladığını ve çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapan, kamuoyuna objektif haberleri ulaştırmaya çalışan ve başta Zonguldak'ta görev yapan gazeteciler olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti.