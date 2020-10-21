21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü - Son Dakika

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) bürosunu ziyaret etti.

Göç, ziyarette, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın da geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu aktaran Göç, kamuoyuna en hızlı ve doğru bir şekilde bilgilerin aktarılmasını sağladığını kaydetti.

Gazetecilerin zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Göç, yaşanan gelişmeler ve olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendiğini belirtti.

Andaç da Dünya Gazeteciler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Andaç, ziyaretin ardından AA muhabiri Özgün Tiran'a Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.