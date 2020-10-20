21 Ekim Gazeteciler Bayramı - Son Dakika

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, gazetecilerin önemli bir mesleği icra ettiğini belitti.

Başaranhıncal, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Başaranhıncal, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde bulunduran önemli bir mesleği icra etmektedirler. Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Gazeteciler Bayramı'nı kutlarım."