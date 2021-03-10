21 ERKEĞİ 'JİGOLO OLMA' VAADİYLE 200 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

21 ERKEĞİ 'JİGOLO OLMA' VAADİYLE 200 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

10.03.2021 10:03

İSTANBUL'da cep telefonuna 'Ayda 20 bin lira kazanç ile jigolo olmak ister misiniz diye SMS gelen H.G. (57), mesaja geri dönüş yapması üzerine 13 bin lira dolandırıldı.

İSTANBUL'da cep telefonuna 'Ayda 20 bin lira kazanç ile jigolo olmak ister misiniz diye SMS gelen H.G. (57), mesaja geri dönüş yapması üzerine 13 bin lira dolandırıldı. Çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin kurduğu çağrı merkezinden erkeklere ulaşarak aynı yöntem ile 21 erkeği toplamda 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Olay, 20 Eylül 2020'de gerçekleşti. Şüpheli İsmail.E., önceden pornografik içerikli sitelere kayıt olmuş erkeklerin telefon numaralarını tespit ederek onlara; Ayda 20 bin lira kazançla jigolo olmak ister misiniz Cevabınız 'evet' ise lütfen bizi arayınız diyerek kısa mesajlar gönderdi. Mesajı gören H.G., gelen mesaja karşılık geri aradı. Çağrı merkezini ajans olarak tanıtan şüpheli, ilk olarak H.G.'den kayıt ücreti olarak 3 bin lira istedi. Bu ücreti İsmail E.'nin banka hesabına yatıran H.G., ertesi gün müşteri bulunduğu bilgisi üzerine 10 bin lira daha ödedi. Bu parayı müşteri ile buluştuktan sonra iki katı ile kendine ödeneceğini zanneden H.G., kendisini kimsenin arayıp sormaması üzerine dolandırıldığını anladı.

ÇOĞU KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN UTANIYOR

Kişinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli İsmail E, 8 Mart tarihinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan 17 kaydı olduğu öğrenilirken, 21 erkeği 1 sene içerisinde toplamda 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Öte yandan, çoğu mağdurun evli olmasından ve utancından dolayı polis merkezine giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. İsmail E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ümraniye F Tipi Cezaevine gönderildi.

21 ERKEĞİ 'JİGOLO OLMA' VAADİYLE 200 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 21 ERKEĞİ 'JİGOLO OLMA' VAADİYLE 200 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 21 ERKEĞİ 'JİGOLO OLMA' VAADİYLE 200 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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