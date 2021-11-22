21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz - Son Dakika

Şişli'de bulunan TMSF binası önünde toplanarak pankart ve dövizler taşıyan mağdurlar slogan atarak yetkililerden yardım istedi. İstanbul ve çeşitli illerden gelen mağdurlar ortak basın açıklaması yaptı. Evim Mağdurları Platformu adına basın açıklamasını Muharrem Taşdemir okudu.

"DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR, GÜÇLÜDÜR"

Taşdemir, "Bizler evim mağdurları olarak sorunun çözümü için TMSF yetkililerine sorunun çözümünde şeffaf olunması gerektiğini ve evim mağdurlarının çözümün en haklı tarafı olması nedeniyle bu sürece katılım sağlamak istediğimizi ilettik. Hak için ve hakkımız olanı geri almak için yapacağımız birlik ve dayanışma buluşmasına Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan tüm mağdur durumda olan yurttaşlar olarak devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyoruz. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Mazlumu korur, mağduru kollar" dedi.

"PARALARI ERİYOR"

Eyleme Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi. Ağaoğlu, "Bu insanlar neden burada? TMSF o şirketlere el koydu. O şirketlerdeki paralar, mal varlığı bu insanlara ait onun için buradalar ve TMSF bilgi vermiyor. Hangi şirketin hangi mal varlığını sattı bu insanlar bilmiyor. Bu insanlar para yatırdıklarında belki dolar 7 liraydı şu an 11 lirayı geçti. Paraları eriyor. Kayyum heyetinde temsilcileri bulunmuyor mağdurların. Oysa kayyum heyetinde her şirketten birer tane mağdur temsilci bulunması gerekirdi dedi. Bu insanlar bilgi alamıyorlar" diye konuştu.

"BEN PARAMI İSTİYORUM"

Kartal'dan eyleme katılan ve ev almak için 140 bin lira para yatıran Ayşe Gözütok duruma tepki göstererek, "Ben paramı istiyorum. Sadaka istemiyoruz. Hepimiz mağduruz. Para yatırdık istedik ki ev sahibi olalım böyle sokaklarda olalım istemedik" dedi.

İşte TMSF önündeki eylemden kareler;