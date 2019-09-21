21 Eylül Dünya Barış Günü

"Spor, engellerin kaldırılmasındaki en etkili yoldur" sloganıyla organize edilen maç, vatandaşların da ilgisini çekti.

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