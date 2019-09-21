Son Dakika Haberleri: 21 Eylül Dünya Barış Günü
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21 Eylül Dünya Barış Günü

1 saat önce

Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.

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Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı, tarihi köprüde gösteri maçında karşılaştı.

"Spor, engellerin kaldırılmasındaki en etkili yoldur" sloganıyla organize edilen maç, vatandaşların da ilgisini çekti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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