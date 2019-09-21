21 Eylül Dünya Barış Günü
1 saat önce
Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.
Etkinlikler kapsamında, Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı, tarihi köprüde gösteri maçında karşılaştı.
"Spor, engellerin kaldırılmasındaki en etkili yoldur" sloganıyla organize edilen maç, vatandaşların da ilgisini çekti.
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