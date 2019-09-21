Son Dakika Haberleri: 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği
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21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği

1 saat önce

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Beşevler Gençlik Merkezi tarafından Suriyeli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi.

21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği, System.String[]

Kilis Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Beşevler Gençlik Merkezi tarafından Suriyeli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi.


Beşevler Gençlik Merkezi tarafından 21 Eylül Dünya Barış Gününde, Kilis Elbeyli Konaklama Tesislerinde Suriyeli çocuklara yönelik düzenlenen 'Kardeşlik İçin El Ele' etkinliğine her yaştan çocuk katılım ile etkinlik düzenlendi. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Çeşitli oyunlarla Suriyeli çocukların keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. - KİLİS

Beşevler, Eylül, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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