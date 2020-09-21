21 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

Nihat Özdemir'den futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalar

"Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz"

"Yayıncı kuruluşla görüşmemiz sürüyor"

"Maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz"

"Hakemler de insan, hataları en alt seviyede tutmak istiyoruz"

"Misli.com'un sponsorluğu 2'nci ve 3'üncü Ligler için çok büyük avantaj"

"Misli com. alt liglere sponsor olarak parmağını, elini değil vücudunu taşın altına soktu"

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig

Teknik direktör Metin Kandaş: Bir ay önce hazırlıklara başladık

"Yoğun çalışıyoruz, tek hedefimiz şampiyonluk"

(ÖZEL görüntülerle)

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı

Sabit ağırlık çift paletli yarışmada 60 metreye daldı

SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda evinde Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda evinde oynayacağı Hajduk Split maçı hazırlıklarına başlayacak

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor

19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL

21.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)