21 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

Nihat Özdemir'den futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalar
"Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz"
"Yayıncı kuruluşla görüşmemiz sürüyor"
"Maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz"
"Hakemler de insan, hataları en alt seviyede tutmak istiyoruz"
"Misli.com'un sponsorluğu 2'nci ve 3'üncü Ligler için çok büyük avantaj"
"Misli com. alt liglere sponsor olarak parmağını, elini değil vücudunu taşın altına soktu"
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Teknik direktör Metin Kandaş: Bir ay önce hazırlıklara başladık
"Yoğun çalışıyoruz, tek hedefimiz şampiyonluk"
(ÖZEL görüntülerle)
Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı
Sabit ağırlık çift paletli yarışmada 60 metreye daldı
SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda evinde Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda evinde oynayacağı Hajduk Split maçı hazırlıklarına başlayacak
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL
21.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA
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