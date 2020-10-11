21 FETÖ zanlısından 7'si tutuklandı - Son Dakika

21 FETÖ zanlısından 7'si tutuklandı

11.10.2020 00:57
21 FETÖ zanlısından 7'si tutuklandı, System.String[]

Adana'da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana'da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 7 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ'nün haberleşme ağı olan "Bylock" kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden adliyeye sevk edilen 21 zanlının 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı, 10'u adli kontrol şartı ile, 3'ü de savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 FETÖ zanlısından 7'si tutuklandı - Son Dakika

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