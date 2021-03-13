"21 gün kuralı" gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzmanı yanıt verdi - Son Dakika

"21 gün kuralı" gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzmanı yanıt verdi

13.03.2021 11:47

"Şekersiz 21 gün, 21 günde zayıflama" gibi değişim söylemlerini duymayanınız yoktur. Peki beslenmeyle ilgili bir alışkanlıktan vazgeçebilmek için 21 gün gerçekten yeterli mi? "Beden Aklıyla Zayıfla" ve "Göbeğimi Nasıl Eritirim" adlı kitapların yazarı Dr. Fevzi Özgönül sorularımızı yanıtladı, 21 gün kuralına farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

"Tatlıyı gece 22.00'den sonra yiyin" tavsiyesiyle ezber bozan Dr. Fevzi Özgönül, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu.

  • Beden Aklı üzerine bir kitabınız var. "Beden Aklı" nedir? Bu uygulamanın zayıflamadaki etkisi nedir? Beden Aklı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
  • Sizin diyetinizi diğer klasik diyetlerden ayıran nedir?
  • Karboksipunktur nedir? Ne işe yarar?
  • Alışılmışın dışında çorbayı en son için, tatlıyı gece 22.00'den sonra yiyin gibi önerilerde bulunuyorsunuz, neden?
  • Genelde her pazartesi diyete başlanır ve kısa süre sonra diyet bozulur. Zayıflamak isteyen izleyicilerimize diyetin devamlılığı konusunda neler söylemek istersiniz?
  • Diyet yapmak genelde aç kalmak olarak algılanıyor. Siz hastalarınıza sanılanın aksine doyana kadar yemeyi öneriyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Sorularını yanıtlayan Özgönül, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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21 gün kuralı gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzmanı yanıt verdi

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Son Dakika Magazin '21 gün kuralı' gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzmanı yanıt verdi - Son Dakika Magazin


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