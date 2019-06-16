21 günde 3 bin 12 kilometre! Denizli'ye ulaştılar
2 saat önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali'ne Ekim Özkul (51) ile Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya'nın Stuttgart kentinden katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:08
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesindeki Akdağ
İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali'ne Ekim Özkul (51) ile Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya
'nın Stuttgart kentinden katıldı. 25 Mayıs'ta Almanya Stuttgart'tan yola çıkan ve günde 150 kilometre yol yaparak 3 bin 12 kilometre yol kat eden iki bisiklet tutkunu, 21 gün sonra Çivril'e ulaştı. Festival kamp alanına girişte diğer bisiklet tutkunları tarafından alkışlanan ikili, ilk defa böyle bir yolculuk yapıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.
Özkul, tatilini memleketi Çivril'de düzenlenen Bisiklet Festivali'ne göre ayarlayarak Alman arkadaşıyla birlikte yola çıktıklarını belirterek, Çivril Bisiklet Festivali'nin kapanışının ardından yine bisikletle Kuşadası
'na geçeceklerini ifade etti. Festivale ilk defa katıldığı söyleyen Özkul, "Kaderimizde bu da varmış. Memleketimde düzenlenen bir organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Alman arkadaşımla eğlenceli bir yolculuk geçirdim. Sağ olsun bana yol arkadaşlığı yaptı" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
YKS'ye giren öğrencilere 'Binali Yıldırım seti' dağıtıldı
Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi