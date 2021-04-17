21 HAFTALIK HAMİLE İBB ÇALIŞANI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

30 yaşında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk (30), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öztürk'ün Gazi Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki Özgün Öztürk (30), bir süre önce koronavirüse yakalandı. 21 haftalık hamile olduğu öğrenilen Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk için Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanları ve Öztürk'ün yakınları katıldı. Törende Özgün Öztürk'ün eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan taziyeleri kabul etti. Özgün Öztürk, törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

10 Haziran 1991'de doğan Özgün Öztürk'ün 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olduğu öğrenildi.