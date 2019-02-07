Son Dakika Haberleri: 21. Haftanın Perdesi Kayseri'de Açılıyor!

21. Haftanın Perdesi Kayseri'de Açılıyor!

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:40 

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