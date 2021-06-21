Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İsviçre - Türkiye
01:40 Kupa Gecesi
04:40 İtalya - Galler
06:20 UEFA Euro 2020 Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Kupa Günlüğü
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Ukrayna - Avusturya
21:55 Rusya - Danimarka
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika