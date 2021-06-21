21 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:20 Diriliş Ertuğrul

04:30 Yeşil Deniz

06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Biz Bir Dolaşalım

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Kuzey Makedonya - Hollanda

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Finlandiya - Belçika