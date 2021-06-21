21 Haziran 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

02:45 Kickbox

03:32 Kırmızı Oda

04:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler