Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bisiklet: Belçika Turu
01:00 The Minute
01:05 Tenis: Roland Garros
02:30 Tenis: Roland Garros
04:00 Le Mans 24 Saat
07:00 Tenis: Roland Garros
08:00 Tenis: Roland Garros
09:30 Eskrim Avrupa Şampiyonası
10:30 Etcr Dünya Kupası
11:30 Kano Slalom Dünya Kupası
12:00 Tırmanış Dünya Kupası
13:00 Tırmanış Dünya Kupası
14:00 Bisiklet: Slovenya Turu
15:00 Bisiklet: Slovenya Turu
15:30 Bisiklet: İsviçre Turu
16:35 Bisiklet: İsviçre Turu
18:30 Cycling Show
19:00 Haberler
19:05 Le Mans 24 Saat
22:00 Etcr Dünya Kupası
22:45 Haberler
22:50 Bisiklet: İsviçre Turu
Son Dakika › TV › 21 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika