21 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ

Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

(ÖZEL) Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı: İyi bir jenerasyon yakaladık

"2 kadın sporcudan kota bekliyoruz"

"Kano ve kürek için uluslararası düzeyde parkurumuz yok"

(ÖZEL) Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz

"En az 4 sporcu ile olimpiyata katılacağız"

"1968'den bu yana her olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz"

"Ucundan kaçırdığımız final var"

NURİ ŞAHİN

14.30 Nuri Şahin İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde söyleşiye katılacak.

BASKETBOL

20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

İSTANBULSPOR

19.00 İstanbulspor'un eski yönetici ve futbolcularının bir araya geleceği yemeğe Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da katılacak.

VOLEYBOL

Altın Avrupa Ligi

19.00 Türkiye - Estonya