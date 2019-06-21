Son Dakika Haberleri: 21 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi
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21 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

1 saat önce

TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

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TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

(ÖZEL) Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı: İyi bir jenerasyon yakaladık
"2 kadın sporcudan kota bekliyoruz"
"Kano ve kürek için uluslararası düzeyde parkurumuz yok"

(ÖZEL) Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz
"En az 4 sporcu ile olimpiyata katılacağız"
"1968'den bu yana her olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz"
"Ucundan kaçırdığımız final var"

NURİ ŞAHİN
14.30 Nuri Şahin İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde söyleşiye katılacak.

BASKETBOL
20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

İSTANBULSPOR
19.00 İstanbulspor'un eski yönetici ve futbolcularının bir araya geleceği yemeğe Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da katılacak.

VOLEYBOL 
Altın Avrupa Ligi
19.00 Türkiye - Estonya


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
Nuri Şahin, Spor
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