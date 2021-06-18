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21 Haziran Dünya Kaykay Günü, SPX Skate Fest'te kutlanacak - Son Dakika

21 Haziran Dünya Kaykay Günü, SPX Skate Fest'te kutlanacak

18.06.2021 13:16
21 Haziran Dünya Kaykay Günü, SPX Skate Fest'te kutlanacak, System.String[]

Yılın en uzun günü 21 Haziran, İBB ve SPOR İSTANBUL'UN katkılarıyla düzenlenen SPX'in etkinliğiyle bir kaykay festivaline dönüşecekSpor tutkunlarını 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor, extreme spor, tenis ve koşu malzemeleri ile buluşturan ve zengin ürün koleksiyonuyla kaykaycıların bir...

Yılın en uzun günü 21 Haziran, İBB ve SPOR İSTANBUL'UN katkılarıyla düzenlenen SPX'in etkinliğiyle bir kaykay festivaline dönüşecek

Spor tutkunlarını 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor, extreme spor, tenis ve koşu malzemeleri ile buluşturan ve zengin ürün koleksiyonuyla kaykaycıların bir numaralı adresi olan SPX, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un desteğiyle bir kaykay festivaline dönüştürecek.

Korona virüs salgınına karşı katılımcıların sağlığını korumak adına gerekli tedbirlerin alınacağı "SPX - Skate Fest"; 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Beşiktaş Kaykay Alanı'nda (Beşiktaş Meydanı) gerçekleştirilecek. Kaykay sporunun dinamizm ve coşkusunu, müzik ve eğlence ile buluşturacak organizasyon, kaykayseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. SPX Kaykay Takımı'nın gösteri yapacağı organizasyona, Red Bull da "Mind the Gap" kaykay gösterileri ve DJ'iyle renk katacak. Pazartesi günü saat 12.00'te başlayacak olan SPX Skate Fest, akşam 18.00'e kadar sürecek.

Bir kaykay workshop'unun da düzenleneceği festival kapsamında 16.30'da gerçekleştirilecek kaykay yarışında ilk üç sıraya giren katılımcılar ise benzersiz hediyelerin sahibi olacak. Kaykay hediyelerinin yanı sıra Quiksilver'dan tişörtler, Casio G Shock'tan saatler ve toplamda 5.000 TL'lik hediye çeki, dereceye giren kaykaycıları bekliyor olacak. Ayrıca destekçi markalar da katılımcılarla sürpriz hediyelerini buluşturacak.

Kaykay tutkunlarını aradıkları ürünlerle buluşturan SPX, herkesi 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nü kutlamak için Beşiktaş Kaykay Alanı'na bekliyor. - İSTANBUL

21 Haziran Dünya Kaykay Günü, SPX Skate Fest'te kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Haziran, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 21 Haziran Dünya Kaykay Günü, SPX Skate Fest'te kutlanacak - Son Dakika Spor


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