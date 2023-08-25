21 İl için Yüksek Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika

21 İl için Yüksek Sıcaklık Uyarısı

21 İl için Yüksek Sıcaklık Uyarısı
Son Güncelleme: 25.08.2023 10:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerde en düşük sıcaklığın 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havalar, bazı illerde etkisini bir hayli fazla göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 21 ilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerde en düşük sıcaklığın 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havalar, bazı illerde etkisini bir hayli fazla göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 21 ilde etkisini gösterecek.

Bu kapsamda 25 Ağustos Cuma günü 21 ilde en yüksek düşük sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji'nin bu konuda yaptığı uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İŞTE İLLERE GÖRE DURUM:

Manisa: 38

İzmir: 36

Aydın: 39

Denizli: 39

Muğla: 37

Burdur: 37

Isparta: 36

Adana: 36

Osmaniye: 36

Kahramanmaraş: 40

Kilis: 39

Gaziantep: 38

Adıyaman: 39

Şanlıurfa: 38

Mardin: 36

Şırnak: 36

Siirt: 38

Batman: 40

Diyarbakır: 38

Elazığ: 35

Tunceli: 35

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 21 İl için Yüksek Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi
10:07 2023 KPSS lisans sonuçları açıklandı
09:55 Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık
09:49 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
09:42 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
09:30 Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor
09:19 Kadıköy sahilinde ulu orta ilişkiye giren 2 erkeği görüntüleyen genç: Dayı ayıp değil mi?
09:05 Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak
08:55 Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship
08:41 Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 10:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: 21 İl için Yüksek Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement