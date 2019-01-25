Son Dakika Haberleri: 21 İlde Fetö Operasyonu

21 İlde Fetö Operasyonu

3 saat önce

Başkentte yürütülen 2009 Polis Koleji Sınavı soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 12'si, 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

21 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte yürütülen 2009 Polis Koleji Sınavı soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 12'si, 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespit edilmesi üzerine, soruları alarak Polis Koleji'ne yerleştikleri belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara dahil 21 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 12'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Polis Koleji, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlyas Salman, Ayşen Gruda'nın Cenaze Töreninde Tabutunun Başından Ayrılmadı CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:48:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 21 İlde Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]