21 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı - Son Dakika

İZMİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 111 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve 'mahrem imam'lar ile ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü muvazzaf, 46'sı asker, 65'i askeri okullarla ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere toplam 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak düzenlediği operasyonda şu ana kadar 76 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu şüpheliler arasında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen olduğu bildirildi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.