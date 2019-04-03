21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
52 dakika önce
Yapılan itirazlar üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi.
Yapılan itirazlar üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:14
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
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