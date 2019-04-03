Son Dakika Haberleri: 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

52 dakika önce

Yapılan itirazlar üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi.

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Yapılan itirazlar üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:14 

Ekonomi
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