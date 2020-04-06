21 ilde tohumların yüzde 75'i hibe edilecek - Son Dakika

Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz" dedi.

(iha)