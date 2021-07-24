21 ilin kesiştiği Kemikli rampalarında kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor - Son Dakika

21 ilin kesiştiği Kemikli rampalarında kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor

70 kilometrenin üstünde kuyruk Gerede gişelerine kadar uzadı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü devam ediyor. Çankırı İl sınırından başlayıp Karabük ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki otoban gişelerine kadar uzanan yaklaşık 70 kilometrenin üzerinde araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu 1325 rakımlı Kemikli rampalarında trafik yoğunluğunda araçlar yavaş yavaş ilerliyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrenin üzerindeki kısımda uzun kuyruklar oluştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren dönüşlerin devam ettiği yolda yoğun trafik Gerede otoban gişelerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.