21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi

21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı

6 saat önce

Genç yönetici adaylarının merakla beklediği 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi 12-14 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenecek.

21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı, System.String[]

Genç yönetici adaylarının merakla beklediği 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi 12- 14 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenecek. Binlerce öğrenciyi ağırlayacak kongrede, Birleşmiş Millletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Sözcüsü manken Azra Akın gibi pek çok önemli isim yer alacak.


20 yıldır pek çok sektörü genç yeteneklerle buluşturan ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve her yıl 60'dan fazla üniversiteden bin 500 kişilik katılımcıya ve internet üzerinden 10 bin kişiye ev sahipliği yapan kongre, bu yıl 12-14 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, çalışan mutluluğu, yeni nesil şirket yapıları, karar alma mekanizmaları ve inisiyatif almaya yönelik bakış açıları masaya yatırılacak. Bu yıl 'Yönetimde Rönesans Devri' mottosu ile yola çıkan 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi, birçok ünlü ismin yer alacağı oturumlar, vaka yarışması, eğitimler ve kariyer alanı olmak üzere toplam 4 bölümden oluşacak. 3 gün sürecek etkinlik, Can Bonomo'nun sahne alacağı kapanış gecesi konseriyle son bulacak.


Belediyeden sanata her alanda yönetim dinamikleri ele alınacak


Öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak dünyada trend olan yönetim konuları irdelemeyi ve öğrencilere kariyer planlama süreçlerinde yol göstermeyi amaçlayan Yönetim Bilimleri Kongresi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençleri sektörlerin önde gelen isimleri ile bir araya getirecek. 13 -14 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek oturumlarda, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UNFPA Türkiye Sözcüsü, manken ve oyuncu Azra Akın, sunucu ve yazar Saba Tümer, Webrazzi kurucu CEO'su Arda Kutsal, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar gibi pek çok yetkin isim konuşmacı olarak yer alacak.


Kariyer fırsatları gençleri bekliyor


Yönetim Bilimleri Kongresi'nde oturumların yanı sıra, öğrencilerin kariyer fırsatı yakalamasına olanak tanıyan 'vaka yarışması' ve 'kariyer alanı' başlıklı bölümler de yer alacak. 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek vaka yarışması kapsamında öğrencilere kariyer odaklı ölçümleme ve staj imkanı sunulacak. Yarışmada ayrıca sürpriz hediyeler de verilecek. Etkinliğin kariyer alanında ise genç adaylar, katılımcı firmaların insan kaynakları stratejilerini, yeni ürünlerini ve sundukları hizmetleri tanıma imkanı bulacak. Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir iletişim kurabilme fırsatı da yakalayacak. - İSTANBUL

İstanbul Teknik Üniversitesi, 14 Mart, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları 6 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]