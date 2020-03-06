21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı

Genç yönetici adaylarının merakla beklediği 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi 12- 14 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenecek. Binlerce öğrenciyi ağırlayacak kongrede, Birleşmiş Millletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Sözcüsü manken Azra Akın gibi pek çok önemli isim yer alacak.



20 yıldır pek çok sektörü genç yeteneklerle buluşturan ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve her yıl 60'dan fazla üniversiteden bin 500 kişilik katılımcıya ve internet üzerinden 10 bin kişiye ev sahipliği yapan kongre, bu yıl 12-14 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, çalışan mutluluğu, yeni nesil şirket yapıları, karar alma mekanizmaları ve inisiyatif almaya yönelik bakış açıları masaya yatırılacak. Bu yıl 'Yönetimde Rönesans Devri' mottosu ile yola çıkan 21'inci Yönetim Bilimleri Kongresi, birçok ünlü ismin yer alacağı oturumlar, vaka yarışması, eğitimler ve kariyer alanı olmak üzere toplam 4 bölümden oluşacak. 3 gün sürecek etkinlik, Can Bonomo'nun sahne alacağı kapanış gecesi konseriyle son bulacak.



Belediyeden sanata her alanda yönetim dinamikleri ele alınacak



Öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak dünyada trend olan yönetim konuları irdelemeyi ve öğrencilere kariyer planlama süreçlerinde yol göstermeyi amaçlayan Yönetim Bilimleri Kongresi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençleri sektörlerin önde gelen isimleri ile bir araya getirecek. 13 -14 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek oturumlarda, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UNFPA Türkiye Sözcüsü, manken ve oyuncu Azra Akın, sunucu ve yazar Saba Tümer, Webrazzi kurucu CEO'su Arda Kutsal, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar gibi pek çok yetkin isim konuşmacı olarak yer alacak.



Kariyer fırsatları gençleri bekliyor



Yönetim Bilimleri Kongresi'nde oturumların yanı sıra, öğrencilerin kariyer fırsatı yakalamasına olanak tanıyan 'vaka yarışması' ve 'kariyer alanı' başlıklı bölümler de yer alacak. 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek vaka yarışması kapsamında öğrencilere kariyer odaklı ölçümleme ve staj imkanı sunulacak. Yarışmada ayrıca sürpriz hediyeler de verilecek. Etkinliğin kariyer alanında ise genç adaylar, katılımcı firmaların insan kaynakları stratejilerini, yeni ürünlerini ve sundukları hizmetleri tanıma imkanı bulacak. Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir iletişim kurabilme fırsatı da yakalayacak. - İSTANBUL