21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü - Son Dakika

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Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan bir takım projeler ve açılışlar için Divriği ilçesine gitti. Projeler arasında bulunan ' Arasta Projesi' için ilk çekiç vuruldu. İçerisinde 200 dükkanın yer aldığı çarşı ilçe tarihine uygun restore edilecek. Projenin tamamlanması ile adeta açık hava müzesine dönüşecek olan ilçeye çok sayıda turistin gelmesi planlanıyor.

"Ecdat yadigarı eserlerimize karşı biz vefa borcumuzu ödüyoruz"

Proje açılışı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Proje açılışında konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Divriği Sivas'ımızın incisi, tacı. Dolayısıyla ne yapsak azdır. Ecdat yadigarı eserlerimize karşı biz vefa borcumuzu ödüyoruz. Yaklaşık olarak 200 dükkan alt yapısıyla, üst yapısıyla, peyzajcıyla çatısına kadar tamamen elden geçireceğiz ve kısa zaman içerisinde buraya adeta köşk yapacağız. Divriği'nin yıllardır hayalini rabbim göstermeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Divriği'yi hep beraber güzelleştireceğiz"

Bu proje Divriği halkına geçim kaynağı olacağını belirten Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz," Bittiğinde Divriği çok daha güzel olacak. Yıllık Divriği turizm kapasitesi hedefine 250 bin koyuyoruz, inanıyoruz ki burası bittiği zaman 250 bini de aşacak. Divriği'nin kaderi değişiyor. Divriği'nin geleceği çok daha aydınlık olacak. İnşallah hemşerilerim doğduğu yerde doyacak ve bir başka yere göç etme ihtiyacı hissetmeyecek aksine geri dönüşler başladı. İyi ki Divriği ye dönmüşüm diyecek, Divriği de çark dönüyor diyecek. Divriği'yi hep beraber güzelleştireceğiz" dedi.

Program Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Millet Vekili ismet Yılmaz ve Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'in temsili olarak çekiçle duvar kırmasıyla son buldu.