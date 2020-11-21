21 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hepsi Benim

01:45 Zuhal Topal’la Sofrada

02:30 Yasak Elma

03:30 Temizlik Benim İşim

04:30 Kadın

04:45 Temizlik Benim İşim

06:00 Şevkat Yerimdar

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:00 Zümrüdüanka

13:45 Temizlik Benim İşim

15:00 Hepsi Benim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Sen Çal Kapımı