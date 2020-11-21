Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hepsi Benim
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
02:30 Yasak Elma
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
04:45 Temizlik Benim İşim
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:00 Zümrüdüanka
13:45 Temizlik Benim İşim
15:00 Hepsi Benim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Sen Çal Kapımı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika