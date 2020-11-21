21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

21.11.2020 06:42
21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

21 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

03:25 Başlama Vuruşu

04:05 İleri Üçlü

05:30 Süper Lig Özetler

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. Macaristan - Türkiye

07:00 Macaristan - Türkiye

08:40 Almanya Bundesliga Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Teknik Analiz

09:50 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altınordu - İstanbulspor

13:25 Altınordu - İstanbulspor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Futbol Hazırlık Karşılaşması Türkiye - Hırvatistan

15:55 Bursaspor - Adanaspor

16:00 Gündem Futbol

16:10 Spor Bülteni

16:40 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Haftasonu

18:40 Spor Bülteni

18:55 Giresunspor - Samsunspor

19:35 Hava Durumu

19:40 Stadyum

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

21:00 Stadyum

22:40 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

23:05 İleri Üçlü

21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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