Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:25 Başlama Vuruşu
04:05 İleri Üçlü
05:30 Süper Lig Özetler
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. Macaristan - Türkiye
07:00 Macaristan - Türkiye
08:40 Almanya Bundesliga Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altınordu - İstanbulspor
13:25 Altınordu - İstanbulspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Futbol Hazırlık Karşılaşması Türkiye - Hırvatistan
15:55 Bursaspor - Adanaspor
16:00 Gündem Futbol
16:10 Spor Bülteni
16:40 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:40 Spor Bülteni
18:55 Giresunspor - Samsunspor
19:35 Hava Durumu
19:40 Stadyum
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
21:00 Stadyum
22:40 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika