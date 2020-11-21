Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Tövbeler Olsun
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:15 Fazlası Zarar
04:10 Fazlası Zarar
04:20 Nirvana Alevler İçinde
05:00 Şefin Özel Konuğu
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:45 Nirvana Alevler İçinde
06:50 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:20 Yedi Numara
09:45 Böyle Bitmesin
10:00 Gönül Dağı
11:00 Benim Adım Melek
12:05 Yedi Numara
13:05 Benim Adım Melek
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
16:00 Tövbeler Olsun
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
23:15 Tarihin Arka Odası
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika