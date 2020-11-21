21 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Tövbeler Olsun

01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

03:15 Fazlası Zarar

04:10 Fazlası Zarar

04:20 Nirvana Alevler İçinde

05:00 Şefin Özel Konuğu

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:45 Nirvana Alevler İçinde

06:50 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:20 Yedi Numara

09:45 Böyle Bitmesin

10:00 Gönül Dağı

11:00 Benim Adım Melek

12:05 Yedi Numara

13:05 Benim Adım Melek

13:30 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

16:00 Tövbeler Olsun

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı

23:15 Tarihin Arka Odası