Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Elbet Bir Gün
02:45 Çılgın Dersane 4: Ada
04:15 Bay Yanlış
06:00 Yasak Elma
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Misafir
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
23:45 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika