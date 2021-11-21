Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 % 100 Futbol
08:55 Spor Kitaplığı
09:00 Spor Sabahı
09:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
10:15 Spor Bülteni
11:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
11:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:00 Derbi Özel
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
18:00 % 100 Futbol
18:55 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika