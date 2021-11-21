21 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

21 Kasım 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 04:20 Muhteşem Kraliçe 05:25 Yeşil Deniz 08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu 11:50 Enine Boyuna 13:00 Sıradan Birkaç Gün 14:20 Gönül Dağı 17:45 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 21 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!

Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı

Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti